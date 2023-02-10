«Для сильных духом»: в Благовещенске организуют массовое обливание в поддержку СВО

Афиша: ОКЦ

Патриотическая акция «Сильные духом» (0+) пройдет в Благовещенске 16 февраля. Её участники будут обливаться водой прямо на площади Общественно-культурного центра. Акция посвящена памяти Владимира Дзинтера, погибшего в зоне СВО.

Как объяснила директор ОКЦ и одна из организаторов акции Надежда Багрова, мероприятие призвано поддержать участников СВО.

- Им приходится непросто, но мы хотим показать, что в тылу, особенно у нас на Дальнем Востоке, тоже сильные духом люди.

По слова Надежды Багровой, она сама поучаствует в акции. Также проявить силу духа в массовом обливании вызвались курсанты ДВОКУ, сотрудники МЧС, спортсмены, амурские депутаты. Приглашена и семья Владимира Дзинтера - амурчанина, который погиб в зоне боевых действий. Его памяти как раз посвящено мероприятие: Дзинтер не раз участвовал в зимних заплывах и наверняка бы одобрил и подобную акцию.

Принять участие в массовом обливании может любой желающий - но, конечно, нужно учитывать состояние своего здоровье. С собой необходимо взять тапочки, полотенце, тёплую одежду. Для обливающихся на территории ОКЦ установят две теплые палатки.

Надежда Багрова добавила, что в таком масштабе мероприятие в Благовещенске пройдёт впервые - вообще же акция эта всероссийская. Записаться на неё можно по телефону Надежды Ивановны: 8-962-285-34-50.