Пропавшего пенсионера нашли в Амурской области полгода спустя

Ориентировка: ПСО «Гром»

В Амурской области спустя полгода поисков нашли ушедшего из дома пенсионера. Подробности рассказали в ПСО «Гром».

Геннадий Петрович ушёл из дома в августе 2022 года. Причиной стал семейный конфликт, о котором даже не подозревала внучка пропавшего. Узнав же о случившемся, она тут же обратилась за помощью в поисково-спасательный отряд. Волонтёры быстро выяснили, что произошло.

Оказалось, Геннадий Петрович не взял с собой денег и отправился на вокзал. Сотрудники помогали мужчине, как могли, но в итоге обратились в социальную службу Завитинска. Там оформили необходимые документы и отправили пенсионера в центр социальной реабилитации «Обновление» пгт. Прогресс.

Там дедушку и нашли - всего через сутки после обращения. Ориентировка быстро разошлась по социальным сетям, нашлись свидетели и очевидцы. Благодаря их рассказам и сообщениям всё встало на свои места.