Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 3:00

Амурчанин не может доказать профессиональное заболевание

Шахтер из Амурской области страдает от вибрационной болезни, но не может это подтвердить
Эмма ШАПОВАЛОВА
При получении профзаболевания работнику полагается единовременная выплата

При получении профзаболевания работнику полагается единовременная выплата

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К нам в редакцию обратился житель Амурской области - бывший шахтер. Он утверждает, что за все время работы у него развилась вибрационная болезнь. Это профессиональное заболевание, которое обусловлено длительным воздействием вибрации в условиях производства.

По словам мужчины, врачи, у которых он обследовался, ставили неверный диагноз. А доказать профзаболевание шахтер не может. Поэтому он попросил журналистов «Комсомольской правды» помочь разобраться с ситуацией.

Мы обратились за советом в Федерацию Профсоюзов Амурской области, где нам сообщили следующее:

- В этом случае вам стоит связаться с нашей организацией. Прийти в Федерацию Профсоюзов и взять с собой все необходимые документы. Мы их рассмотрим и поможем с решением вашего вопроса. Кроме того, вы также можете обратиться и в государственную инспекцию труда в Амурской области с данной проблемой.

При получении профзаболевания работнику полагается единовременная выплата. Ее размер определяется в соответствии со степенью утраты трудоспособности застрахованного. Максимальная сумма пособия составляет 80 тысяч рублей.