Амурчанин не может доказать профессиональное заболевание

При получении профзаболевания работнику полагается единовременная выплата Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К нам в редакцию обратился житель Амурской области - бывший шахтер. Он утверждает, что за все время работы у него развилась вибрационная болезнь. Это профессиональное заболевание, которое обусловлено длительным воздействием вибрации в условиях производства.

По словам мужчины, врачи, у которых он обследовался, ставили неверный диагноз. А доказать профзаболевание шахтер не может. Поэтому он попросил журналистов «Комсомольской правды» помочь разобраться с ситуацией.

Мы обратились за советом в Федерацию Профсоюзов Амурской области, где нам сообщили следующее:

- В этом случае вам стоит связаться с нашей организацией. Прийти в Федерацию Профсоюзов и взять с собой все необходимые документы. Мы их рассмотрим и поможем с решением вашего вопроса. Кроме того, вы также можете обратиться и в государственную инспекцию труда в Амурской области с данной проблемой.

При получении профзаболевания работнику полагается единовременная выплата. Ее размер определяется в соответствии со степенью утраты трудоспособности застрахованного. Максимальная сумма пособия составляет 80 тысяч рублей.