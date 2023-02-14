Пассажир с «белой горячкой» хотел на ходу выйти из поезда, его высадили на станции Свободный

В полицию обратился начальник поезда Фото: Иван МАКЕЕВ

На станции Свободный с поезда «Владивосток - Новосибирск» сняли пассажира, который вёл себя неадекватно. 49-летний мужчина пытался сорвать стоп-кран и выйти из поезда на ходу. Подробности сообщили в Забайкальском ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть Свободненского линейного отделения полиции обратился начальник поезда и рассказал о странном поведении пассажира.

- Начальник поездной бригады пояснил, что мужчина выходит в тамбур, пытается сорвать стоп-кран и выйти на ходу поезда. На уговоры поездной бригады успокоиться - не реагирует, в связи с чем было принято решение об удалении пассажира с поезда.

Сняв мужчину с поезда, транспортные полицейские отвезли его на медицинское освидетельствование. Пассажир оказался абсолютно трезв.

- Предположительно неадекватное поведение вызвано алкогольным психозом на фоне длительного употребления спиртных напитков ранее.

Сейчас пассажир находится в больнице.