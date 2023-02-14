Брошенные во дворах Благовещенска автомобили начнут изымать

Владельцам дадут шанс выкупить своё авто Фото: Иван ТИМОШИН

В Благовещенске готовят постановление, которое даст мэрии возможность вывозить со дворов брошенные хозяевами старые автомобили. Если владельцы машин не дадут о себе знать, технику продадут. Об этом мэр амурской столицы Олег Имамеев рассказал во время прямого эфира.

Речь идёт о сгоревших или частично разобранных автомобилях, которые можно встретить в некоторых дворах Благовещенска. Часто они мешают проезду спецтехники, загораживают проход к детским площадкам и т. п. Если постановление мэрии пройдёт все необходимые экспертизы, власти начнут вывозить такие машины на места спецхранения.

- Администрация получит право вывозить этот автохлам на места спецхранения. В дальнейшем собственник будет их выкупать или, в случае отказа от выкупа, администрация будет их реализовывать с поступлением денег в бюджет города, - объяснил принцип действия постановления Олег Имамеев.

Также администрация сможет утилизировать так называемый автохлам.