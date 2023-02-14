Прокуратура потребовала заменить 2,6 км ветхих сетей в пгт. Магдагачи, где канализация едва не затопила дом

Последствия одной из аварий в посёлке. Фото: администрация пгт. Магдагачи

Прокуратура Амурской области провела проверку после двух коммунальных аварий, произошедших в посёлке Магдагачи. Канализационные стоки там затопили территорию жилых домов - жильцам пришлось строить самодельные дамбы.

Как сообщалось ранее, жителей дома № 27 на улице Дзержинского затопило канализационными стоками. По сообщениям местной администрации, виновникам случившегося оказалась ресурсоснабжающая организация - компания не устранила своевременно засор в коллекторе.

- Из-за засора коллектора по пер. Интернациональному (пересекается с ул. Дзержинского - Ред.) канализационные стоки затопили территории жилых домов и кюветы автомобильной дороги. На затопленных участках образовалась наледь. В настоящее время засор устранен, проводится уборка наледи, - напомнили о проблеме в прокуратуре.

Упомянули в ведомстве и другую аварию: порыв на водоразборной колонке по ул. Пушкина, 67 оставил на три дня без водоснабжения более 1,2 тыс. жителей 15 многоквартирных домов.

Именно после этих двух аварий была инициирована проверка. Она показала, что содержание и обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения в Магдагачи проводится с нарушением закона. Прокуратура требует заменить в посёлке 2,6 км ветхих сетей водоотведения и 57 канализационных колодцев. Рассмотрение соответствующего заявления находится на контроле.