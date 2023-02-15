Батуты в парке Благовещенска за 1,4 млн рублей назвали опасными

Теперь ОНФ готовит письмо в прокуратуру Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В Благовещенске посчитали опасными игровые комплексы с батутами, установленные в городском парке. К такому выводу пришли специалисты Народного фронта Амурской области.

- В прошлом году в горпарке должны были обустроить новую детскую площадку. Вместе с игровыми комплексами установили три встраиваемых батута. Но безопасными для детей их назвать сложно: аттракцион на одном уровне с землей, ограждений нет. Одно неловкое движение и при падении ребенок запросто может удариться головой об землю, - объясняют волонтёры.

Также они обратили внимание на задержку по срокам. По информации Народного фронта, комплексы должны были открыть в конце сентября - но близится уже конец февраля, а стадия строительства всё ещё продолжается.

- При этом, обойдутся игровые комплексы городскому бюджету в 24 миллиона, - отмечают специалисты. - Мы изучили документы на сайте закупок, и пришли к выводу, что заказчик не торопится наказывать подрядчика за задержку по срокам.

Теперь ОНФ готовит письмо в прокуратуру и настаивает на проверке эффективности расходования бюджетных средств. А ещё собираются обратиться в мэрию и узнать, планируется ли ограждение возле батутов.