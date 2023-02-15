Средних лет, женат: Амурстат описал среднестатистического амурчанина

А ещё среднестатистический мужчина уже мечтает о подарке на 23 Февраля (шутка!) Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Среднестатистическому амурчанину 37 лет, у него неоконченное высшее образование, но есть работа, а ещё он как минимум раз в жизни был женат. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с данными Амурстата. В преддверии Дня защитника Отечества ведомство подготовило портрет среднего жителя региона.

По данным Амурстата, в начале октября 2021 года в Амурской области проживали 363 тысячи мужчин - 47,3% населения региона. Почти две трети из них находятся в трудоспособном возрасте от 16 до 60 лет, из них четверть - в возрасте от 16 до 29 лет.

Статистика показывает, что мужчины живут на 9,3 года меньше женщин, в среднем - 61,8 года. Средний возраст амурских мужчин составляет 37 лет. Причём обычно к этому моменту жители области уже женаты: 43,7% мужчин в Приамурье вступают в брак в возрасте 25-34 лет. Женщины выходят замуж раньше.

У мужчин уровень занятости выше, чем у женщин: 67,6% против 52,7%. Наибольший перевес наблюдается в сфере строительства - там амурчан в 10 раз больше, чем амурчанок. Также мужчины чаще женщин идут в энергетику, добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство, охоту, рыболовство, IT и др. А ещё они чаще работают на вредном или опасном производстве.

При этом образовательный уровень мужчин в среднем ниже, чем у женщин. Перепись 2020 года показала, что из тысячи амурчан в возрасте 10 лет и старше высшее образование есть у 184 человек, неоконченное высшее и среднее профессиональное - у 407, общее среднее - у 191, неполное среднее и начальное - у 215. Меньше среди мужчин и кандидатов и докторов наук.

Несмотря на это, мужчины меньше вовлечены в домашнее хозяйство и воспитание детей. Отцов-одиночек в регионе немного, всего 2,1% от общего числа домохозяйств, учтённых при переписи.