«Аналогов нет»: квас из Благовещенска признали лучшим инновационным продуктом на международной выставке

Квас из бочки - один из неотъемлемых атрибутов лета. А что же зимний квас? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зимний квас амурского производства получил золотую медаль качества на международной выставке «Продэкспо-2023», которая на прошлой неделе состоялась в Москве. Он завоевал приз в номинации «Инновационный продукт», сообщает минэкономразвития Амурской области.

Как рассказала начальник департамента маркетинга компании-производителя Александра Грицаенко, это первая награда для линейки зимних квасов:

- Немного сомневались, подавая заявку. Продукт молодой, на рынке появился меньше двух лет назад. Но решили попробовать и не ошиблись. Зимние квасы отличаются от летних и по вкусу, и по воздействию на организм. Они более плотные и богатые по составу, тонизируют и повышают выносливость иммунитета.

По словам Грицаенко, все вкусы изготовлены в соответствии с авторской рецептурой. В одном, например, используются ягоды дерева амурского бархата.