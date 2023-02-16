«Юбилейный виток»: спутник амурских студентов 20 тысяч раз облетел вокруг Земли

Спутник запустили 5 июля 2019 года с космодрома «Восточный» Фото: Михаил ФРОЛОВ

У спутника, созданного студентами Амурского государственного университета, юбилей - он 20 тысяч раз облетел вокруг Земли. На юбилейный виток аппарат зашёл 16 февраля в 03:25 по местному времени.

AMGU-1 (AMURSAT) — первый для Дальнего Востока университетский спутник. Его запустили 5 июля 2019 года с космодрома «Восточный».

Спутник оборудован прибором собственной разработки АмГУ «Фотон-Амур», детектором заряженных частиц «ДеКор» разработки НИИЯФ МГУ и технологическим демонстратором приемника АЗН-В. «Фотон-Амур» позволил команде университета испытать солнечные батареи с элементами из дисилицида бария. Эти сверхтонкие пленки сформировали в лаборатории физики поверхности НОЦ АмГУ.

Спутник Амурского госуниверситета находится на орбите уже 3,5 года. Он продолжает передавать телеметрию на Землю. Кроме того, за годы работы специалисты смогли получить с его помощью данные о космической погоде на околоземных орбитах. Их прием осуществлялся в разных точках страны, в том числе в АмГУ — в Амурском центре управления полетами.

Сейчас космический аппарат облетает Землю за 94,5 минуты. Его наивысшая высота полета составляет 512,8 км, а наименьшая — 488,7 км.

Кстати, сейчас в университете работают над созданием ещё одного малого космического аппарата, на этот раз - международного. АмГУ выступает интегратором в российско-китайском проекте по созданию аппарата «Дружба АТУРК». В консорциум по созданию спутника также входят представители Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Московского авиационного института, Самарского университета, Уральского федерального университета, Харбинского политехнического университета, Северо-западного политехнического университета, Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, Нанкинского университета науки и технологий, Пекинского технологического института. Запуск запланирован на май 2023 года.