Действиям врачей дадут оценку после смерти ребенка в больнице Благовещенска

Все меры будут приниматься исходя из результатов расследования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре прошлого года в Амурской областной детской клинической больнице умерла двухлетняя девочка. О смерти ребенка стало известно в середине января: о семейной трагедии рассказала мама малышки в своих соцсетях. Родители девочки убеждены, что врачи действовали слишком медленно и не сделали все необходимое для спасения маленькой пациентки.

Напомним, в конце 2022 года ребенок подхватил в детском саду энтеровирус, и попал в инфекционную больницу вместе с мамой. Женщина рассказала, что положили их с малышкой в коридоре - свободных палат не было. По этой причине, когда у ребенка взяли анализы и сделали малышке капельницы, мать решила продолжить лечение дома, в комфортных условиях.

Вскоре на руке девочки появились красные пятна, ребенку стало хуже, и мать обратилась с ней в детскую областную больницу. Девочка умерла в реанимации.

- Пациентка с 30 ноября по 1 декабря 2022 года получала лечение в государственном автономном учреждении здравоохранения Амурской области «Амурская областная инфекционная больница», мама ребенка от дальнейшего лечения в стационаре отказалась, - подтверждает региональный минздрав. – 4 декабря пациентка обратилась в государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская клиническая больница». В настоящее время проводится экспертная оценка оказания медицинской помощи в обоих учреждениях. Все меры будут приниматься исходя из результатов расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ребенок очень мучился»: амурчанка рассказала о смерти дочери в больнице

Двухлетняя девочка умерла в больнице Благовещенска, её мама винит в случившемся врачей (ПОДРОБНОСТИ)

Врачебная ошибка: куда обращаться и как доказать?

Юристы прокомментировали два резонансных дела с участием докторов, которые расследуются в Амурской области (ПОДРОБНОСТИ)