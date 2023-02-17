Больше 100 алкомаркетов могут закрыть в Благовещенске

Подобного рода заведений станет меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области в этом году планируют ввести дополнительные ограничения в розничную продажу алкогольной продукции. Вопрос обсудили на рабочей встрече с участием главы региона, минэкономразвития Приамурья, Заксобрания области и администрации Благовещенска.

«Жителей Благовещенска беспокоит открытие новых алкомаркетов в жилых домах. Актуальным вопрос остается для таких домов, первые этажи которых занимают такие торговые точки, которые только на бумаге кафе, а по сути - пивнушки. Бороться с этой проблемой будем комплексно», - прокомментировал Василий Орлов.

Первым шагом в 2023 году стало расширение "радиуса трезвости" в Благовещенске, Свободном, Зее и Белогорске. Другие муниципалитеты также рассматривают расширение границ прилегающих зон к учреждениям образования.

Проблему возросшего числа алкогольных магазинов в Благовещенске планируется решить через ограничение площади торговых объектов. В многоквартирных жилых домах ее сократят до 130 квадратных метров. Под ограничения попадут около 120 организаций. К пивнушкам планируется применить требование об увеличении обязательной площади зала обслуживания до 60 квадратных метров вместо 40.

Также на заседании приняли решение о введении запрета на продажу алкоголя в объектах культурного наследия и на прилегающих к ним территориях на расстоянии до 100 метров.

Для торговых объектов с лицензией, которые попадают под ограничения, предусмотрят переходный период. Им дадут возможность перестроиться под новые требования и продолжить свою деятельность до истечения срока лицензии.