Стала известна программа празднования масленицы в Благовещенске

Весну амурчане очень и очень ждут Фото: Иван МАКЕЕВ

Традиционный народный обряд встречи весны и проводов зимы пройдет в городе в следующие выходные дни - 25 и 26 февраля. На набережной Благовещенска в районе спортивной площадки оборудуют несколько интерактивных мест:

- выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества Дома ремёсел

- строительство ледового арт-объекта

- мастер-класс по скандинавской ходьбе

- фотосессия с собаками породы хаски

- тематические интерактивные конкурсы и викторины

- экскурсия и туристический квест от регионального Туристического информационного центра и многое другое

Мероприятия пройдут с 11:00 до 17:00.

Как мы сообщали ранее, 25 февраля состоится Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. Это будут соревнования по хоккею среди команд России и Китая на льду Амура. А 26 февраля пройдут зимние автомобильные гонки. На фестиваль приедут именитые спортсмены.

Во время мероприятий на набережной для благовещенцев и гостей города будут работать пункты обогрева и продуктовые точки.