Амурский суд обязал сыновей помочь нуждающейся матери-пенсионерке

Пенсия женщины составляет всего 15 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тындинский суд Амурской области обратилась пенсионерка Катерина (имя изменено). Она считает, что должна получить от своих сыновей денежную помощь. Женщина живет одна в квартире, которую снимает за 20 тысяч рублей, что превышает её ежемесячный доход.

Пенсия Катерины составляет около 15 тысяч рублей. Также она получает выплату за инвалидность – 2500 рублей. Других доходов у нее нет. Один из сыновей помогает матери материально. А другие отказываются.

Суд рассмотрел дело о взыскании алиментов на содержание нуждающегося родителя. И пришел к выводу, что пенсионерке требуется материальная поддержка детей.

Один из сыновей не согласился с решением суда и обратился с жалобой.

В ст. 87 семейного кодекса РФ говорится, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. При отсутствии соглашения об уплате алиментов, они взыскиваются с детей в судебном порядке.

Также дети не обязываются содержать своих нуждающихся родителей, если судом будет установлено, что они уклонялись от выполнения семейных обязанностей.

Доказательств уклонения матери в воспитании сыновей до их совершеннолетия не обнаружилось. Поэтому в жалобе сына было отказано. Суд встал на сторону пенсионерки и обязал сыновей выплачивать алименты своей матери.