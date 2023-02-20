Остались без дома: в Приамурье собирают деньги погорельцам

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Утром 18 февраля в селе Толстовка Амурской области загорелся жилой дом. Сгорел полностью, остался только костяк - бетонные стены. Теперь он восстановлению не подлежит. От огня удалось спасти рулоны сена, грузовик и несколько надворных построек, из которых жители дома самостоятельно вывели на улицу крупный рогатый скот.

Во время пожара в доме находился мужчина-инвалид. Он проснулся от запаха едкого дыма. От растерянности не смог найти телефон. И сразу же обратился к соседям, чтобы те помогли вызвать пожарных.

Мужчина в доме проживал не один. Его сестра в момент возгорания была в городе вместе с детьми. После того, как ей сообщили о пожаре – сразу вернулась на место происшествия.

- Когда дом горел, в нем было две кошки. Их спасти не удалось. Остались пять собак. Также у нас есть крупный рогатый скот – лошадь и корова. За ними присматривает брат. Договорились с соседями, чтобы к ним можно было ходить греться. Сейчас нам очень нужен строительный вагончик, - сообщила погорелец Ирина Ивахно.

Семья амурчанки, которой принадлежал сгоревший дом, просит оказать посильную помощь. Кроме вагончика также требуются корма для животных, бочки под воду, пиломатериалы и любая материальная поддержка.

Чтобы помочь погорельцам, можно отправить денежные средства по номеру телефона 8-963-819-91-27.