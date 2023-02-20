Жители Ивановки делают маскировочные сети для бойцов СВО

Помогать бойцам стремятся не только в Ивановке Фото: Иван МАКЕЕВ

Волонтеры из села Ивановка приступили к плетению маскировочных сетей для воинов СВО. Одна из инициаторов помощи - местная жительница Ольга Поденко. Она начала заниматься изготовлением камуфляжных покрытий совсем недавно: увидела, что люди помогают бойцам, и решила не отставать.

- Я обратилась в местную администрацию района. Выделили денежные средства. Сегодня уже съездила, купила все необходимые материалы для плетения сетей, - рассказала волонтер Ольга Поденко.

Желающих помочь оказалось немало. Люди уже начали заниматься изготовлением камуфляжа. Ольге с этим делом помогает муж.

Женщина красит ткань марганцовкой и добавляет в плетение укрывной материал черного цвета. Поэтому маскировочные сети называются «грязь». К слову, ткань от желающих помочь тоже принимают - серую, чёрную, коричневую, камуфляжную.

- До этого я отправляла на фронт овощи – морковку, картофель и свеклу. Занимаемся мы благотворительностью вместе с мужем. Кроме продуктов питания посылали и мутоновые шубы. Кстати, еще огурцы соленые привозили в банках и варенье. Через 2 недели снова организуем сбор продуктов, - поделилась волонтер.

Уже 22 или 23 февраля женщина планирует организовать мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей. Мероприятие пройдет по адресу: село Ивановка, ул. Ленина, 85 (второй этаж), кабинет участников боевых действий. С собой можно принести любую ткань. Если у вас не найдется ветоши – все необходимое есть в наличии.

Узнать подробности можно по телефону 8-924-142-49-19.