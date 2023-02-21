Валентина Матвиенко готова поддержать строительство роддома в Благовещенске

Будущие мамы и их малыши нуждаются в новом родильном доме Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Социально-экономическое развитие Амурской области губернатор региона Василий Орлов обсудил с председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко. Одной из тем для разговора стало строительство родильного дома в Благовещенске.

В целом встреча была посвящена тому, как в Приамурье реализовывают постановление Совета Федерации, которое приняли по итогам Дней Амурской области в верхней палате парламента в феврале 2021 года. Оказалось, что из 20 поручений выполнены шесть, 13 - пока в работе.

Как отмечают в правительстве Приамурья, поддержка Совета Федераций помогла региону получить из федерального бюджета субсидию на строительство дамб в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково Благовещенского округа. Также область получила средства на завершение берегоукрепления и реконструкцию набережной р. Амур в Благовещенске.

Кроме того, с федеральной поддержкой в Белогорске модернизировали котельную, а в Тындинскую больницу закупили оборудование.

- Одно поручение у нас «на паузе» - это строительство роддома в Благовещенске на 150 коек. У нас готова проектно-сметная документация, определен участок. Минздрав подтверждает целесообразность его строительства, но финансирование пока не выделено. В Благовещенске есть городской роддом и областной перинатальный комплекс, но их мощности недостаточно, - обратил внимание Василий Орлов.

Валентина Матвиенко выразила готовность поддержать реализацию этого проекта.