Маленький Арсений из Свободного нуждается в помощи неравнодушных амурчан

Арсению предстоит уже пятая операция Фото: Личный архив

Малолетний Арсений из Свободного нуждается в сложном лечении. Когда мальчику был год, он опрокинул на себя поттер с кипятком и получил множество ожогов второй и третьей степени. Из-за этого на его шее, теле, руках и ногах до сих пор остаются келоидные послеожоговые рубцы.

Чтобы устранить шрамы, мальчику сделали немало операций. Все они проходили в Нижнем Новгороде. Близится срок очередного хирургического вмешательства - пациента из Свободного ждут в Приволжском исследовательском медицинском университете.

- Мы подали документы на оформление квоты. Дату приёма нам уже подтвердили, теперь ждём вызов. На пластическую операцию (уже пятую по счёту), которая будет проходить 6 апреля 2023 года, нашей семье необходима ваша помощь. Мы много раз обращались к неравнодушным людям по сбору средств для нашего ребёнка. Очень надеемся, что и в этот раз нам не откажут, - обратились родители Арсения к неравнодушным пользователям соцсетей.

Нужно собрать 100 тысяч рублей на перелёт, проживание и реабилитационный период после операции. Перевести помощь можно по номерам:

8-914-618-10-23 (Аннажемал Мухамедовна Кулова, мама Глеба)

8-914-618-28-00 (Олег Владимирович Шпагин, супруг)