Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, амурчанка Лидия Левичева

Фото: Telegram-канал Олега Имамеева

В Благовещенске умерла Лидия Петровна Левичева, ветеран Великой Отечественной войны, пережившая блокаду Ленинграда. Об уходе амурчанки из жизни сообщил мэр областного центра Олег Имамеев.

- Мне посчастливилось слушать её рассказы. Из таких простых человеческих историй узнаешь самое ценное. О том, как миллионы наших сограждан помогали друг другу в самые тяжёлые годы войны. О том, как эти дети и взрослые, потерявшие самых близких, жили дальше и поднимали из руин нашу страну. О том, как они верили, что вместе мы победим и выстоим, - вспомнил Олег Гатауллович.

Лидии Петровне был 91 год. Она родилась 9 мая 1931 года и в 1945 году праздновала в этот день не только Великую Победу, но и свой 14-й день рождения.

Родилась Лидия Левичева в Ленинграде, там и жила вплоть до эвакуации 1942-м. Тогда её, ещё совсем подростка, перевезли в Ханты-Мансийский округ, откуда она позднее переехала в Иркутскую область, а затем и в Приамурье. В Благовещенске Лидия Петровна поселилась в 1960 году, да так и осталась: вышла замуж, устроилась на работу инженером в Благовещенское управление лесного хозяйства.

Благовещенск стал для Лидии Петровны малой родиной, и именно здесь близкие с ней и простятся.