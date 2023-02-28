Фасад дома рядом с обновлённым сквером «Бабочка» ждёт ремонт

Так здание выглядит сейчас. Фото: ЦРТ Амурской области

Центр развития территорий Амурской области разработал концепцию фасада для магазина «Благовещенск». В прошлом году в областном центре обновили расположенный рядом сквер «Бабочка».

- Когда в прошлом году обновление дошло до сквера «Бабочка», стало ясно - перемены нужны и дому с адресом улица 50 лет Октября, 26. Сквер проектировали наши коллеги из Владивостока. А вот над концепцией фасада здания трудился уже наш отдел архитектуры зданий и сооружений, - рассказали амурские специалисты.

По плану дизайнеров, старый кирпич скроют под штукатуркой, первый этаж облицуют панелями. Большое внимание уделили и деталям: если сейчас балконные парапеты и козырьки отличаются друг от друга, то в будущем их приведут к единому стилю.

А такие перемены ждут его в будущем. Фото: ЦРТ Амурской области

- Парапеты предложили облицевать одинаковыми панелями, а козырьки над входами в организации и магазины — демонтировать и заменить на более легкие и одинаковые конструкции.

Над ночным видом дома тоже поработали.

Над ночным видом дома тоже поработали. Фото: ЦРТ Амурской области

Решили осветить здание «по контуру», чтобы проявить его габариты, скорректировать пропорции и сделать визуально выше.

Когда будет реализован проект, не уточняется.