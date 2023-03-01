До 15 градусов мороза ожидается в Амурской области 1 марта

Существенных осадков в Приамурье не ожидается. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 1 марта, в Амурской области сохраняется зимняя погода, информируют синоптики Амурского ЦГМС. На дорогах региона гололедица и снежный накат, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный 1-6 метров в секунду, порывы доходят до 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха опускалась до -18°С, а в крайних районах аж до -28°С. Днем будет потеплее: -2…-7°С, в северо-восточных районах -10…-15°С.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью было до 13 градусов мороза, ветер дул с севера с силой до 9 метров в секунду. Днем воздух прогреется, на термометрах будет -3…-5°С. Однако из-за сильного северо-западного ветра, который разгонится до 11 метров в секунду, температура будет ощущаться как более холодная.

Кстати, в прошедшие выходные в области начали фиксировать небольшие плюсовые температуры. Новая неделя выдастся холодной, но к выходным снова потеплеет.

Напоминаем водителям: и в столице региона, и на территории всего Приамурья сохраняется снежный накат и гололедица, дороги слишком скользкие.

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