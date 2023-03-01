Зоозащитницу из Благовещенска приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии за мошенничество

Женщина выстроила преступную схему на помощи животным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Благовещенска отправится за решетку из-за коммерческого подкупа и мошенничества. Речь идет об экс-председателе общественной организации любителей животных «Велес», которая делала липовые справки за деньги, тем, кто приходил в приют на обязательные работы. Женщина небезызвестна в определенных кругах и знакома многим местным жителям. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

«Велес», к слову, та организация, которую как место для отбывания административных наказаний как раз-таки и не определили. Но это не помешало управляющей выстроить схему и осуществить свой преступный умысел. Люди, которые приходили исполнять приговор суда, за деньги получали желаемое: женщина вносила в табели учета отработанного времени недостоверные данные и направляла их в службу судебных приставов. Так длилось с ноября по апрель 2020 года.

Свой кошелек за это время преступница пополнила на сумму свыше 350 тысяч рублей. Свою вину жительница Благовещенска признала, более того, до этого ее привлекали к ответственности за подобные преступления.

Благовещенский городской суд признал 58-летнюю женщину виновной в 15 фактах коммерческого подкупа и мошенничестве и назначил ей наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы. Отбывать она его будет в исправительной колонии общего режима. Такое решение поддержала и городская прокуратура.

– Приговор в законную силу не вступил, – уточнили в ведомстве.