Жителя Амурской области будут судить за групповое изнасилование 16-летней давности

Мужчина подался в бега, но уйти от правосудия все же не удалось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком Амурской области завершил расследование преступления 16-летней давности. Речь идет о групповом изнасиловании. Одного из фигурантов привлекли к ответственности еще в 2007 году, двум другим все это время удавалось избежать наказания. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Инцидент произошел еще в феврале 2007 года. Трое жителей Сковородинского района изнасиловали 21-летнюю местную жительницу, угрожая ей убийством. Один из преступников на тот момент еще и вовсе не достиг совершеннолетия.

В этом же году первый соучастник жесткого преступления получил наказание: пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Двум другим фигурантам уголовного дела удавалось долгое время скрываться, парни находились в розыске.

Расследование по факту изнасилования, совершенного группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством, на сегодняшний день завершено. Обвиняется 35-летний местный житель. Уголовное дело направлено в суд.

Третий соучастник, как мы уже писали выше, на момент совершения преступления не был совершеннолетним. И тем не менее, ответственности избежать ему тоже не получится – расследование в отношении него находится в завершающей стадии.

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