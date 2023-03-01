Из-за выхода грунтовых вод в Благовещенске объявили режим повышенной готовности

Вода поднялась в нескольких районах города. Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим повышенной готовности ввели в Благовещенске. Как рассказали в пресс-службе администрации города, это связано с выходом грунтовых вод. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности мэра Дмитрий Гумиров, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Службы управления и силы Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС, поисково-спасательный отряд находятся в режиме повышенной готовности. Дело в том, что в районе улиц Песчаная, Литер, 2, Садовая, 2б, поселка Мясокомбинат и села Садовое зафиксировали выход грунтовых вод.

На Песчаной рабочие с помощью специальной техники ГСТК очистили водоотводные канавы и провели пропарку труб. Также дорогу прогрейдировали с обваловкой проезжей части.

Повышенный уровень воды наблюдается и у реки Бурхановка в районе гаражей возле ДОСААФ на Калинина. Ситуация находится на контроле местных властей.

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