Выяснилось, кто из медиков в Амурской области может претендовать на новую выплату в 18 тысяч рублей

Выплата не предназначена руководителям больниц. Фото: Даниил ОПАРИН

С 1 января 2023 года Правительство России установило специальную соцвыплату определенным категориям сотрудников медицинских учреждений. Зампред правительства Амурской области, министр здравоохранения Светлана Леонтьева и руководитель регионального отделения Социального фонда Елена Гончарова рассказали, кому предназначена новая мера поддержки, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Новую социальную выплату могут получить врачи, средний и младший персонал районных и участковых больниц. Организация при этом должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения, а также участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

Максимальный размер выплаты составляет 18,5 тысяч рублей, эта сумма предназначена для врачей районных и участковых больниц. Средний персонал медучреждений получит 8 тысяч рублей, а младший – 4,5 тысячи рублей.

Врачам первичной медико-санитарной помощи по территориально-участковому принципе, а также тем, кто занимается диспансерным наблюдением за пациентами, положена выплата в 14,5 тысячи рублей, среднему медперсоналу, который сотрудничает с этими специалистами – 6,5 тысячи рублей, младшему – 4,5 тысячи.

Выплата не предназначена руководителям больниц, их заместителям, внешним и внутренним совместителям.

– Необходима она, прежде всего, чтобы закрепить кадры государственных учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС в районных и участковых больницах, расположенных в сельской местности и малых городах, – поделилась Светлана Леонтьева.

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