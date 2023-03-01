Редкие иконы смогут увидеть жители Благовещенска на уникальной выставке

Художник-иконописец посвятил творчеству 40 лет. Фото: Амурский краеведческий музей

2 марта в выставочном зале Благовещенска свои двери откроет уникальная выставка амурского художника Александра Гассана «Иконы мира». Зрителей ждут больше сотни экспонатов, настоящих раритетов, многие из них мир увидит впервые, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск»

Свои работы мастер посвятил жизни и служению Архиепископа Благовещенского и Тындинского Гавриила, который внес огромный вклад в возрождение православия на Амуре. Эта выставка станет первым в Приамурье масштабным показом религиозного искусства, автор считает, что это важная часть мировой культуры. Познакомиться с его работами можно будет до 20 марта.

Стоит отметить, что иконописец занимается таким творчеством с 1982 года. Ранее он работал в епархиальном управлении Благовещенска. Воссоздать такой арт-объект было большой мечтой Александра, более того в 2005 году он получил благословление правящего архиерея на открытие иконописно-реставрационной мастерской «Свет», где творец трудится и по сей день.

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