В Амурской области задержали межрегионального наркодилера

У мужчины нашли 24 мешка с наркотиками. Фото: УМВД по Амурской области

В Амурской области полицейские задержали наркодилера. По версии следствия, мужчина собирался продать жителям ДФО более 120 килограммов марихуаны и гашишного масла. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали в УМВД России по Амурской области, житель села Тамбовка осенью 2022 года собрал дикорастущую коноплю и привез домой, чтобы потом переработать наркотик и продать дальневосточникам – не уточняется, в какие именно регионы планировался «экспорт». Во время обысков в доме подозреваемого сотрудники правопорядка обнаружили четыре пластиковые бутылки с веществом темного цвета и 24 мешка с сухими растениями. Изъято более 1,5 килограмма гашишного масла и около 120 килограммов марихуаны.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, на время расследования подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

На нарушителя завели уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств (часть 3, статья 30 и часть 5, статья 228.1 УК РФ). Если вину мужчины докажут, то ему грозит до двадцати лет колонии.

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