Более 7,3 миллиарда рублей выделено в Приамурье на ремонт и строительство дорог в 2023 году

Работы пройдут в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области на ремонт и строительство дорог в 2023 году планируется потратить больше 7,3 миллиарда рублей. Специалисты восстановят региональные дороги и трассы после прошлогодних циклонов, доделают мост через реку Зея и приступят к строительству путепроводов в Серышево и Новобурейском.

Как рассказали в правительстве области, дороги Благовещенск – Гомелевка, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка и Благовещенск – Свободный аварийные, поэтому к их ремонту и трассам, проходящим транзитом через населенные пункты, отнесутся с особой бдительностью и внимательностью. Кроме того, рабочие реконструируют улицу Тепличную, расположенную между Воронкова и Игнатьевским шоссе, а также продолжится обновление улицы Горького от Лазо до нового моста через реку Зея.

По словам губернатора Василия Орлова, особое внимание уделят выбору подрядчиков, ведь на объекты должны выходить ответственные и надежные компании. Глава области также поручил минтранспорту взять на особый контроль улицы Красную Пресню в Тындре, Горького и Тепличную в Благовещенске, а также ввести их в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года.

Василий Орлов отметил, что особое внимание нужно обратить на ремонт улично-дорожной сети Тындры, Магдагачей, села Ромны, а также на региональные дороги. В 25 населенных пунктах планируют установить школьные остановки.

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