В Амурской области мужчина удерживал дочь своих друзей в погребе

Ребенка вызволила мать. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Амурской области 42-летний мужчина отправится на три года отбывать наказание в колонию за то, что насильно удерживал несовершеннолетнюю в погребе несколько часов, сообщает «КП – Благовещенск».

В августе 2022 года, житель села Усть-Ивановка пришел в гости к своим соседям, у которых есть 14-летняя дочь. По непонятным причинам ему вдруг приспичило заняться воспитанием девочки. За то, что она задержалась после прогулки, он заставил ее залезть в погреб. Ребенок провел там два часа. Выбраться ей помогла мать, когда горе-воспитатель ушел. Других деталей истории правоохранители не привели.

– Приговором Благовещенского районного суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Амурской области.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о жестоком убийстве в Приморье, которое произошло на глазах 12-летней девочки. По имеющейся информации, преступник сначала связал ребенка, а после, прямо на глазах девочки, зарезал ее отца.

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