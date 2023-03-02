«Ключи забрали у него?»: в Благовещенске пьяный водитель протаранил дорогущие иномарки

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Серьезное ДТП произошло в четверг, 2 марта, в Благовещенске. Водитель протаранил пару припаркованных авто. Предположительно, мужчина был пьян. Уехать самостоятельно шофер уже не смог. На месте работает полиция, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Авария случилась в районе улицы Горького. Автомобиль марки Toyota Prius, водитель которого внезапно потерял управление транспортом, влетел в припаркованные машины. Пострадали две дорогие иномарки: Toyota Land Cruiser и Toyota Harrier. И это не считая самого «Приуса». Все автомобили получили серьезные кузовные повреждения, уточнили в областном УГИБДД.

Сам водитель-виновник, как уверяют очевидцы, был пьян. Присутствующие сняли последствия ДТП на видео. Выйти из машины рулевой порывался, но так и не смог: во-первых, не позволило состояние алкогольного опьянения, во-вторых – водителя до приезда на место аварии полиции задерживал автор ролика, забрав при этом ключи от авто.

Сейчас разбираться в произошедшем предстоит правоохранительным органам. О том, есть ли у виновника полис ОСАГО, не сообщается. Если версия свидетелей об опьянении подтвердится, мужчине придется надолго попрощаться с правами.

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