С 25 мая между Благовещенском и Москвой запустят беспересадочные железнодорожные рейсы

Купейные и плацкартные вагоны будут отправляться из Благовещенска в составе поезда № 35. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 25 мая по 31 августа из Благовещенска в Москву будут отправляться комфортные беспересадочные вагоны купе и плацкарт в составе 35 поезда. Билеты уже поступили в продажу, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на РЖД.

Первый рейс из Благовещенска стартует 25 мая в 19:35 по местному времени. Из столицы поезд отправится 1 июня в 00:35. Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристический поездках. Более того, Китай изменил требования въезда туристов из России, в том числе и из Приморья. Если ранее жителям нашей страны необходимо было сдавать ПЦР-тест, то сейчас правила смягчили.

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