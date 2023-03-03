В Амурской области для участников СВО и их семей создали онлайн-навигатор по мерам поддержки

С помощью специального сервиса местные жители смогут узнать о мерах поддержки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приамурье создали онлайн-навигатор, который поможет участникам СВО и их семьям ориентироваться в предоставляемых в регионе мерах поддержки. На информационном ресурсе «Без границ» и мобильной версии приложения местные жители смогут получить специальную помощь по разным направлениям. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

– Принцип навигатора состоит в том, чтобы человек, который зашел на страницу ресурса, мог получить информацию об актуальных для него мерах поддержки в зависимости от своей жизненной ситуации, – сказала замминистра цифрового развития и связи Амурской области Анна Скок.

Следует отметить, что навигатор прост в использовании, так как все вопросы и услуги разделены на специальные категории: решение бытовых проблем, меры поддержки для участников СВО и их семей, меры поддержки для бойцов, вернувшихся с зоны СВО, помощь семья погибших, волонтерская и гуманитарная помощь, вопросы по линии министерства обороны РФ. Кроме того, пользователи платформы могут получить медицинскую и психологическую помощь, прочитать ответы на часто задаваемые вопросы, проконсультироваться с юристами и так далее.

В правительстве области сообщили, что информация с навигатора будет направляться либо в муниципальные штабы, либо в профильные министерства.

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