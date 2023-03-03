Самую большую школу в Амурской области введут в эксплуатацию в мае 2023 года

Готовность объекта, уверяют власти, 85%. Фото: правительство Амурской области

Около 250 рабочих строят самую большую школу в Приамурье. Учреждение на 1500 учеников появится в Благовещенске, а ввести его в эксплуатацию обещают уже в мае этого года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

На строительство объекта из краевого и федерального бюджета выделили около 1,7 миллиарда рублей. Как сообщили в правительстве области, специалисты выполняют отделку помещений, проводят электромонтажные и слаботочные работы, устройство внутренних инженерных систем, навесной фасадной системы крылец и входов в подвал. После этого они благоустроят прилегающие территории, дороги, тротуары и зоны парковки. Готовность объекта – около 85%, внутренней отделки в помещениях еще нет.

Находиться школа будет в 406 квартале города, а рассчитала она на 60 классов. Общая площадь постройки составит более 30 тысяч квадратных метров, как сообщили в региональноим правительстве. Ранее редакция сообщала о строительстве школы на 1100 мест по концессии.

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