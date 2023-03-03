Амурчане устроили свадебный бум в красивую дату

Большая часть регистраций пройдет в Благовещенске. Фото: Евгения ГУСЕВА

Обрученные пары часто выбирают для своего бракосочетания красивые даты, где повторяются числа. Нередко это те, кто верит в астрологию, где считается, что семье поможет магия чисел. Так, днем своей свадьбы пятницу 03.03.2023 выбрали 40 пар из Амурской области, рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС региона.

Как уточнили в органе власти, большая часть регистраций состоится в столице Приамурья, Благовещенске. В этот день в Дворце бракосочетания супругами станут 27 пар.

«Комсомольская правда – Благовещенск» поздравляет новобрачных со светлым днем и желает семьям любви, которая будет лишь крепнуть день ото дня.

Другая ближайшая «красивая дата» – 23.03.2023 – выпадает на четверг. В ЗАГСе отмечают, что уже на начало марта на этот день подали 77 заявлений. Но если вдруг кто-то не успеет, то, возможно, другим обрученным понравится и 30.03.2023…

К слову, в этом году на пятницу и субботу приходятся следующие красивые даты: 07.07.2023 (пятница), 09.09.2023 (суббота), 23.09.2023 (суббота). Также популярностью будут пользоваться и другие повторяющиеся дни, например, 5 мая или 23 число любого месяца.

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