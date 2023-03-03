Амурская область боится пожаров как огня

Муниципалитеты региона начали готовиться к весенним пожарам с осени. Фото: Иван МАКЕЕВ

С началом весны во многих регионах Дальнего Востока начинается пожароопасный сезон. С 1 марта в районах Амурской области заработали межведомственные комиссии, которые проверяют готовность муниципалитетов к прохождению непростого периода. В комиссии входят специалисты отделов надзорной деятельности, начальники пожарных частей противопожарной службы области, а также представители Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

В правительстве Приамурья отметили, что районы начали готовиться к весеннему пожароопасному сезону еще осенью 2022 года. Органы власти разработали планы защиты территорий и создали детальные карты-схемы профилактических мероприятий для каждого города, села и поселка. На документах отмечены точки, где необходимо очистить пространство от мусора и сухой травы, а также создать минерализованные полосы.

Всего в населенных пунктах области из запланированных к очистке 11 757 «опасных участков» работы проведены на 10 962 участках, что составляет 93,2% от всех запланированных мероприятий.

Сегодня на все сто процентов готовы города Тында и Зея, поселок городского типа Прогресс, а также ЗАТО Циолковский. Скоро закончат работы в Белогорске, Благовещенске, Свободном, Райчихинске. Также близки к завершению противопожарные мероприятия в Константиновском, Свободненском районах, в Завитинском, Тамбовском, Сковородинском и Тындинском округах.

В настоящее время отстают от графика и показывают не самые «красивые» цифры в следующих муниципалитетах: Селемджинский (73,1%), Мазановский (76,1%) районы, Архаринский округ (86,4%).

Напомним, что во второй декаде марта в Приамурье обычно вводят особый противопожарный режим. Это означает, что и простым амурчанам, и юридическим лицам, и прочим, запрещено разводить пламя и проводить работы с использованием открытых источников огня. Выжигать сухую траву недопустимо. За нарушение виновникам грозит штраф или даже уголовное преследование.

Отметим, в Приморье специалисты тоже готовятся к весенним пожарам, опасный период здесь начнется 15 марта. В Хабаровском крае 70 специалистов лесоохраны проверили свои навыки тушения лесных пожаров, а для этого они отработали спуски с вертолета Ми-8 без парашютов.

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