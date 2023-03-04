В Амурской области после ЧП с опрокинутыми вагонами завели уголовное дело

Сумма ущерба составила миллион рублей. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

В Амурской области после схода десяти вагонов грузового поезда завели уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Специалисты огласили сумму причиненного ущерба, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск»,

Как рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ Следственного комитета, произошло все 2 марта. На 24 километре перегона «Мохортов – Штурм» с рельс сошли десять вагонов грузового поезда с углем, восемь из которых опрокинулись. Из-за ЧП оказалось повреждено железнодорожное полотно на площади 300 метров и три опоры. В итоге сумма ущерба составила миллион рублей.

По уголовному делу по части 1 статьи 263 УК РФ, максимальное наказание, которое грозит виновникам, до двух лет лишения свободы. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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