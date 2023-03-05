Новые квартиры получат семьи, чей жилье признали аварийным до 1 января 2017 года. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Амурской области в 2023 году переселить из аварийного жилья планируется 357 семей. Для этого выделили более 2 миллиарда рублей. Муниципалитеты получат средства уже в марте этого да. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Губернатор области Василий Орлов рассказал, что переселение людей из ветхого и аварийного жилья ведется с опережающими темпами:

– С 2019 по 2022 год в планах было переселить более 3200 человек, фактически новое жилье мы предоставили 5400 амурчанам.

В региональном правительстве отметили, что программу по переселению из аварийного жилья, признанного до 1 января 2017 года, завершили досрочно в 9 из 22 муниципалитетов. Ключи от новых квартир получили жители Прогресса, Белогорского, Ивановского, Тамбовского, Шимановского и Ромненского округов, а также Константиновского, Мазановского и Селемджинского районов.

За четыре года в области построили 17 многоквартирных домов, но рабочие трудятся, чтобы возвести еще 21. Расположены все они будут в разных населенных пунктах, а около всех объектов будут детские и спортивные площадки.

До конца 2021 года новое жилье в Благовещенске получит 201 семья из Архаринского, Сковородинского и Тындинского округов, а также Магдагачинского и Октябрьского районов.

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