Четыре года «строгача» дали продавцу меда в Приамурье за кражу более полумиллиона рублей

Суд признал 53-летнего мужчину виновным в кражах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приамурье приезжий из Краснодарского края украл из квартир местных жителей более полумиллиона рублей. Действовал злоумышленник по четко отработанной схеме. Суд вынес приговор 53-летнему мужчине. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В прокуратуре Амурской области рассказали, что нарушитель из Краснодара приехал к родственникам. С июля по сентябрь он под видом продавца меда по низкой цене попадал в дома местных жителей, находил, где они прячут деньги и похищал их. Например, в июле мужчина украл 245 тысяч рублей из тумбочки в одном из домов села Волково, а в августе – 96,6 тысяч рублей из комода в гостиной у жительницы Благовещенска. Другие две кражи мужчина свершил в Свободном, а хранили обе жертвы деньги под матрасом.

Злоумышленник похищал деньги у всех потерпевших, пока они искали свободные банки для меда. Общий ущерб составил более 500 тысяч рублей. Еще во время расследования неоднократно судимый по аналогичным преступлениям мужчина признал свою вину и добровольно возместил ущерб всем жертвам.

Суд признал мужчину виновным в совершении четырех краж с причинением значительного ущерба гражданам с незаконным проникновением в жилище (часть 2, часть 3, статья 158 УК РФ). Нарушителю назначили лишение свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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