Жители Амурской области попросили китайских чиновников упростить въезд в страну

Все меньше амурчан может попасть в Китай. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поездки в Китай до сих недоступны для многих жителей Амурской области, а во время прохождения границы Благовещенск – Хэйхэ они сталкиваются с большим количеством проблем. Именно об этом рассказал китайским чиновникам председатель Амурского отделения Общества российско-китайской дружбы Борис Белобородов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Борис Белобородов встретился с Ян Цзе, начальником канцелярии иностранных дел Народного правительства города Хэйхэ, и рассказал ему, что по закону РФ жителям страны необходим только загранпаспорт. Однако купить билет невозможно без специальной визы или другого документа для въезда в КНР. Кроме того, желающих посетить Китай ждет двойное ПЦР-тестирование.

– Самое неожиданное, на таможне в Хэйхэ российский тест не спрашивают. А ведь в самом начале 2023 года китайское правительство обещало отменить свое ПЦР-тестирование как дублирующее. Но, вероятно, в Китае по-прежнему больше доверяют своим исследованиям, – отметил председатель Амурского отделения общества.

Как заявил Ян Цзе, китайская сторона приложит максимум усилий для упрощения всех процедур. На встречи стороны также отметили желание России и Китая возобновить в прежних объемах и формах обмены в сферах народной дипломатии, культуры, спорта, образования, туризма и отдыха.

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