Два ДТП с пятью пострадавшими на одном и том же участке трассы произошли в Амурской области

Авария на дороге «Благовещенск – Свободный». Фото: принтскрин видео.

Две аварии с разницей в част произошли в Амурской области. Как рассказали в пресс-службе местной ГИБДД, из-за ДТП пострадали пять человек. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Благовещенск».

Случилось все на 81 километре дороги «Благовещенск – Свободный». По предварительной информации 37-летний водитель не справился с управлением Honda Freed и съехал с проезжей части. Из-за аварии пострадал 30-летний пассажир.

После этого ДТП прошло лишь 50 минут, а на этом же месте столкнулись Toyota Lite Ace Noah и Isuzu Elf. В итоге травмы получили пассажиры 43, 37 лет и 31 года, а также водитель минивэна.

Серьезная авария также произошла и во Владивостоке. Автомобиль, направляясь в столицу Приморья, по неизвестным причина съехал с проезжей части и вылетел в кювет. От машины буквально не осталось живого места, а водителя и пассажирку госпитализировали.

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