В 2023 году в Амурской области в порядок приведут четыре моста

Фото: t.me/mintrans_amur.

В Амурской области в 2023 году еще четыре моста будут соответствовать требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе областного минтранса накануне. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Ведомство сформировало программу по приведению в норму искусственных дорожных сооружений до 2025 года. Эта проблема в регионе стоит остро, все мосты контролируются специалистами, у каждого переезда есть паспорт, где можно отследить их техническое состояние и приоритет по ремонту.

– Мы направили 208 мостов региональной дорожной сети Приамурья, требующих ремонта, в Росавтодор для включения нас в распределение федеральных средств. При наполнении дорожного фонда необходимыми средствами, будем сразу контрактоваться на проведения работ, – сообщил министр транспорта области Александр Зеленин.

Уже в текущем 2023 году в Амурской области в порядок приведут два моста – в Октябрьском районе через реку Дим (83 километр трассы Благовещенск – Гомелевка) и мост в Благовещенском муниципальном округе через реку Хомутина (3- километр дороги Благовещенск – Бибиково).

Также в планах завершить начатую еще в 2022 году реконструкцию мостов в Октябрьском районе на подъезде к поселку Мухинский и в Мазановском районе (76 километр Серышево – Сапроново - Новокиевский Увал).

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