На дорогах Амурской области 7 марта пройдут массовые проверки автомобилистов

В регионе обратились ко всем участникам движения. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут в Амурской области. Информацию об этом подтвердили в местной ГИБДД. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По данным ведомства, участие в рейдах примут экипажи специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Амурской области. Они будут оказывать практическую помощь в проведении проверок.

В регионе обратились ко всем участникам движения с призывом настоятельно контролировать перемещения друзей и близких после употребления алкоголя. В полиции порекомендовали остановить пьяного товарища, не дать сесть за руль, а лучше вызвать такси, чтобы добраться до пункта назначения без происшествий.

– Таким образом, вы можете спасти жизнь не только своему близкому человеку, но и тем, кто может оказаться на пути нетрезвого водителя.

К нетрезвым автомобилистам внимание всегда пристальное, однако сейчас необходимость провести рейд объясняется тем, что за январь – февраль 2023 года на областных трассах случилось 10 аварий с участием шоферов в алкогольном опьянении. В ДТП пострадали 20 человек, в том числе и двое несовершеннолетних.

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