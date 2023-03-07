В Белогорске эвакуировали посетителей ФОКа из-за устройства, напоминающего бомбу

О случившемся рассказали в пресс-службе администрации города. Фото: принтскрин видео.

В Белогорске из ФОКа имени Героя России Сергея Солнечникова эвакуировали посетителей и местный персонал. Причиной тому стал необычный предмет, похожий на взрывное устройство, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На подоконнике в кафе ФОКа посетители нашли агрегат из тонометра, капельницы и коробки. Людей решили немедленно эвакуировать.

– Дежурный согласно инструкциям сразу сообщил мне о находке, оповестили спецслужбы, правоохранительные органы, которые оперативно прибыли на место. В это время уже проводилась эвакуация, все занятия мы отменили. Как предмет попал в помещение, и кто его оставил, выяснили через камеры видеонаблюдения, – рассказал директор ФОКа Эдуард Мельников.

Оказалось, что самодельный агрегат забыл несовершеннолетний мальчик, который заходил в кафе вместе с бабушкой. Глава комплекса отметил, что ребенка обязательно нужно записать в кружок робототехники.

– Мальчик, судя по сконструированному им прибору, наш самородок. Вместе с тем, ситуация с забытым устройством показала, что порядок действий на случай террористических действий в нынешних условиях необходимо довести до автоматизма.

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