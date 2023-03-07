Первых клещей отловили в столице Амурской области

В регионе начался сезон активности клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре гигиены и эпидемиологии в Амурской области объявили об открытии сезона активности клещей. Первых опасных паразитов уже отловили в столице региона, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

По словам специалистов, самое тяжелое заболевание, которое переносят эти паукообразные, – клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). Самый действенный способ не заразиться – иммунизация.

Из-за раннего начала сезона активности клещей врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики. При посещении леса необходимо надеть одежду с длинными рукавами и головной убор, заправить брюки в обувь. Использовать специальные средства для отпугивания паразитов. После прогулки обязательно осмотреть вещи, открытые участки тела, волосы.

Напомним, что в Приморском крае началась вакцинация против клеща. Бесплатно прививку могут сделать дети от 3 до 18 лет, взрослые старше 60 и люди из группы профессионального и высокого риска.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.