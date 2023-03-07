В Приамурье мужчину осудят из-за того, что на его сожительницу упало дерево

Пострадавшая стояла недалеко от возлюбленного, который заготавливал дрова. Фото: Павел КЛОКОВ

Страшная трагедия произошла в Зейском районе. Местный житель пойдет под суд из-за того, что на его сожительницу упало дерево. Мужчина 58 лет обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали в СУ СК по Амурской области, случилось все во второй половине дня 17 декабря 2022 года. Обвиняемый заготавливал дрова в лесу недалеко от поселка Горного, как вдруг одно из спиленных деревьев упало на его возлюбленную, которая стояла неподалеку. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Во время расследования мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время суд вынесет ему наказание за преступление, предусмотренное статьей 109 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

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