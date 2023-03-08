На 76-м году жизни скончалась депутат думы Благовещенска Оксана Чупрова

Фото: Telegram-канал Олега Имамеева

Ушла из жизни депутат городской думы столицы Амурской области Оксана Чупрова. Ей было 75 лет, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Telegram-канал мэра Олега Имамеева:

– Человек на своем месте. Эти слова лучше всего описывают Оксану Евгеньевну. На своем месте она была везде – и будучи учителем, и директором интерната, и зампредседателя городской думы.

Как следует из сообщения администрации, Оксана Чупрова родилась в поселке Палатка Магаданской области. Работала учителем французского и немецкого языков. До начала 2000-х занимала руководящие должности в сфере образования администрации города и области.

Стоит отметить, с 2008 года Оксана Евгеньевна работала помощником депутата Госдумы Бориса Виноградова. Депутатом гордумы была в VI и VII созыве. Награждена нагрудными знаками «Отличник народного просвещения РСФСР, «Отличник просвещения СССР».

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