Директор крупной амурской фирмы отдал долг приставам, узнав об аресте своей Infiniti

Авто является премиальным. Иллюстрация из архива. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Директор крупной строительной компании отдал долг приставам. Расставаться с немалой суммой – более пяти миллионов рублей – предприниматель никак не хочет, оттого сотрудникам УФССП Амурской области пришлось арестовать автомобиль элитной марки Infiniti, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Компания занимается строительством и модернизацией объектов энергетической сферы, в какой-то момент руководство задолжало партнерам по делу и кредиторам кругленькую сумму. Запрашивать долги пришлось через УФССП. Директор получил ряд предупредительных документов, но все равно ничего не предпринял. Наконец, приставы арестовали дорогой автомобиль, а к тому же и производственное помещение должника на 1000 квадратных метров плошади.

– Ознакомили [должника] с постановлением о возбуждении сводного исполнительного производства, вручили предупреждение об уголовной ответственности по статьи 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или судебного акта). Для проверки имущественного положения организации в кредитные и регистрирующие учреждения были направлены запросы, – уточнили в УФССП Амурской области.

Уведомление об угрозе потерять имущество серьезно ускорило уплату долга. Директор оплатил и нужную сумму, и исполнительный сбор – 350 тысяч рублей.

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