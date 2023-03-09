Последствия ДТП. Фото: t.me/dpckontrol_28rus.

Серьезное ДТП произошло в Райчихинске в Амурской области. По словам очевидцев, виновником аварии мог быть нетрезвый автомобилист. Полиция уже занимается расследованием. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Все произошло в вечернее время 8 марта в районе Пионерской, 38. Там на трассе столкнулись сразу три машины: Nissan Pulsar, Toyota Funcargo и Toyota Premio. Первый транспорт получил самые тяжелые кузовные и технические повреждения, часть авто буквально превратилась в консервную банку.

В полиции уточнили, что, по предварительной информации, водитель «Пульсара» находился в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной автодорожки. Предполагаемый виновник – мужчина 1982 года рождения. Именно он, кстати, и был травмирован во время столкновения.

Сотрудники полиции уже устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.

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