До настоящего времени об их местонахождении ничего неизвестно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В амурской области пропали два подростка. Парень и девушка покинули свои дома в первых числах марта, и до настоящего времени об их местонахождении ничего неизвестно. Ориентировки распространили в социальных сетях. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Со слов волонтеров поисково-спасательного отряда «Амур», 17-летний Алексей Котов ушел из дома, расположенного в Благовещенске по улице Чайковского еще 3 марта. Во что был одет парень – неизвестно. Каких-то примет родные и близкие тоже не озвучили.

Ориентировка на парня. Фото: t.me/psoamur.

16-летняя Алена Константинова пропала на день позже – 4 марта. Девушка проживает в том же доме, что и Алексей. До настоящего времени о том, где она может находиться, информации так и не появилось. Также как и в случае с первым пропавшим, приметы девушки не озвучены, во что была одета – неизвестно. Есть версии, что они ушли вместе.

Ориентировка на девушку. Фото: t.me/psoamur.

В случае обнаружения подростков, волонтеры поискового отряда настоятельно просят обращаться по указанным в ориентировках телефонам.

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