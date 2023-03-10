Вид на автомобильный мост Благовещенск- Хэйхэ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минувшей ночью пятницы, 10 марта, в Амурской области прошел снег. Ветер от 3 до 8 метров в секунду с усилением до 14 метров в секунду взял направление с востока и юго-востока, температура воздуха составила -7… -12°С, на севере края до -22°С. Об этом сообщает Амурский гидрометцентр. О том, какой погода будет днем, – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В регионе ожидаются сильные осадки – снег и мокрый снег, а также низовая метель. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем -1… +4°С, местами на севере -6…-11 °С.

В Благовещенске ночь прошла без значимых осадков, после обеда в городе ожидается небольшой снег. Ветер до 12 метров в секунду, юго-восточный. Температура воздуха ночью -5…-7 °С, днем 0… +2 °С.

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